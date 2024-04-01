Для будущих школьников в Подмосковье предусмотрены меры поддержки к началу учебного года

С сегодняшнего дня в Подмосковье откроется запись детей в первый класс. Напоминаем, что у нас в регионе предусмотрены меры поддержки для будущих первоклассников. Об этом сообщает Московская областная Дума.

Отмечается, что в школах региона в настоящее время обучается 1 миллион 80 тысяч школьников, из них 120 тысяч первоклассников. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в этом году ожидается, что количество первоклашек может быть свыше 120 тысяч.

«Для будущих школьников в Подмосковье будут предусмотрены меры поддержки, которые предоставляются к началу учебного года. Это подарочный набор первоклассника, планируется, что в этом году его получат порядка 4 тысяч ребят. А также выплаты на школьную форму, их получат около 100 тысяч многодетных семей», – отметил Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы пояснил, что на обучающегося ребенка из многодетной семьи предусмотрена ежегодная выплата в размере 3 тыс. рублей. С прошлого года законом Мособлдумы также установлена ежегодная выплата для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Такие семьи получают дополнительно 7 тысяч рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 тысяч рублей.

Все выплаты предоставляются в проактивном режиме. Однако в некоторых случаях нужно подать электронное заявление, например, если семья недавно переехала в Подмосковье или ребенок начал обучение в школе другого населенного пункта в пределах региона. Заявление можно подать на сайте госуслуг региона.