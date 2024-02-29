Для участников СВО будет доступна ипотека по льготной ставке

Для бойцов СВО будет доступна ипотека по льготной ставке в два процента, рассказал президент Владимир Путин. Принять участие в программе могут жители Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии.

На проекты комплексного развития территорий в субъектах, где отмечается еще недостаточный уровень социально-экономического развития, направят отдельную поддержку в размере ста двадцати миллиардов рублей.

Путин подчеркнул, что участникам СВО можно доверить страну. По его словам, эти люди должны занимать ведущие позиции в государственном управлении и предпринимательстве.

Президент также пообещал обеспечить приоритетную поддержку всем, кто планирует продолжение военной карьеры на командирских курсах, в училищах и военных академиях.