Для участников СВО будет доступна ипотека по льготной ставке
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Для бойцов СВО будет доступна ипотека по льготной ставке в два процента, рассказал президент Владимир Путин. Принять участие в программе могут жители Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии.
На проекты комплексного развития территорий в субъектах, где отмечается еще недостаточный уровень социально-экономического развития, направят отдельную поддержку в размере ста двадцати миллиардов рублей.
Путин подчеркнул, что участникам СВО можно доверить страну. По его словам, эти люди должны занимать ведущие позиции в государственном управлении и предпринимательстве.
Президент также пообещал обеспечить приоритетную поддержку всем, кто планирует продолжение военной карьеры на командирских курсах, в училищах и военных академиях.