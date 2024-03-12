DM: в США нашли мертвым разоблачителя Boeing после дачи показаний

Экс-инженер американской авиакомпании Boeing Джон Барнетт, сообщивший ранее о нарушениях при сборке самолетов, обнаружен мертвым в автомобиле после дачи показаний в отношении корпорации. Об этом сообщило The Daily Mail .

Сообщается, что полицейские нашли тело 62-летнего инженера в собственной машине. Согласно информации правоохранительных органов, умер он от раны, нанесенной Барнеттом якобы самостоятельно. Расследование в данный момент продолжается.

Экс-инженер умер во время суда, инициированного иском Boeing. Адвокат бывшего сотрудника компании Брайан Ноулз сообщил, что Барнетт накануне давал показания по делу.

Барнетта заявлял, что сотрудники устанавливали на самолеты некачественные детали, чтобы избежать задержек в ходе производства. В 2017 году уже проводилась проверка компании, которая подтвердила ряд его утверждений. После этого корпорацией был подан ответный иск в отношении бывшего сотрудника.