Дмитрий Медведев вручил партбилет «Единой России» участнику спецоперации из Подмосковья

Клюев — уроженец Орехово-Зуево, ветеран СВО, член городской Ассоциации ветеранов СВО, награжден орденом Мужества. Сейчас ветеран работает сотрудником подразделения безопасности в Центре культуры и досуга «Мечта». Проводит занятия по военной подготовке и обучает навыкам управления БПЛА. Также обучается в университете на педагога-психолога.

«Для меня большая честь стать частью команды «Единой России». Я разделяю ценности партии и готов дальше работать на благо людей и вносить свой вклад в развитие родного Подмосковья. Партийный билет для меня — это не «я в партии». Это «я в строю» — рядом с людьми, рядом с семьями бойцов, рядом с теми, кому нужна помощь», — сказал он.

В конце мая Клюев стал победителем предварительного голосования «Единой России». Он планирует баллотироваться в Мособлдуму.

В Подмосковье в процедуре приняли участие более 635 тыс. избирателей. Победителями стали 129 кандидатов.