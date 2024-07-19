До четверти месячной нормы осадков может выпасть местами в Подмосковье и Москве в пятницу

Сегодня в столичном регионе местами может выпасть до четверти месячной нормы осадков, рассказал в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первой половине дня в Москве и в Подмосковье прогнозируются дожди, местами сильные, затем регион подпадет под влияние относительно прохладной части циклона, поэтому дожди примут кратковременный и локальный характер, уточнил синоптик.

В пятницу температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов. Ветер будет северо-западного направления со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.