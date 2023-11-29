«До слез»: Бойцы СВО из отряда «Эспаньола» креативно поздравили мам Долгопрудного с праздником

Известный отряд добровольцев «Эспаньола», в котором участвуют в спецоперации и бойцы из Долгопрудного снял клип-поздравление с Днем матери.

Военные сделали трогательное видео для своих матерей, а также посвятили его мамам Ассоциации многодетных семей Долгопрудного. Они всегда на связи с батальоном и помогают ребятам чем могут. «Мама сказала надеть» — эту фразу ребята повторили в клипе много раз. Ведь все помнят, как в детстве мамы стараются потеплей укутать своих детей, велят надеть шапку и теплые носки. Так что, после такого видео мамы бойцов могут быть спокойны — наказ выполнен и все в порядке.

«Хотим, чтобы наши любимые женщины не волновались, хотя бы в День матери. И, конечно, улыбнулись», — подписали военные свое видео обращение. Некоторых женщин такой подарок от подмосковных бойцов тронул до слез.

«Когда мы смотрели видео, то половина женщин радовалась, а половина рыдала от умиления и трогательности. Ребята устроили нам настоящий праздник! Спасибо им — огромное, материнское!», — поделилась председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина.

Посмотрите клип — гордость и восхищение нашими воинами! Он опубликован в соцсетях «Официальный Долгопрудный.