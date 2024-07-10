Доходы внештатных программистов в России увеличились на 40% за первое полугодие

С января по июнь заработные платы внештатных программистов в нашей стране выросли на 40%. Об этом сообщает « Вечерняя Москва » со ссылкой на результаты исследования о доходах жителей РФ специалистами сервиса автоматизации работы с внештатными специалистами Solar Staff.

Отмечается, что также среднемесячный рост доходов был замечен и у иных внештатных сотрудников. Так, более чем на половину увеличилась зарплата у рекрутеров — до 46,3 тыс. рублей, а у финансовых менеджеров — на 14% (около 143 тыс. рублей). Также у системных аналитиков доход вырос на 8%, их зарплата достигает 181 тыс. рублей. Редакторы текстов за последние полгода повысили свою прибыль до 67 тыс. рублей, а графические дизайнеры — до 56,5 тыс. рублей.

По данным Росстата, гендерный разрыв в зарплатах жителей нашей страны стал максимальным за 11 лет. Средний уровень заработной платы у женщин за прошлый год составил 56 тыс. рублей, что на треть меньше, чем у мужчин.