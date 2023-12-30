Долголеты из подмосковной Истры отправили новогодние посылки в зону СВО

Отмечается, что помимо обычных сетей, свечей и белья для госпиталя, бабушки отправили ребятам праздничные гостинцы. Новый год — это семейный праздник, и мамам, бабушкам, дедушкам, отцам хотелось отправить ребятам какие-то гостинцы, чтобы им было теплее на передовой, и они тоже почувствовали этот праздник.

«Последние наши декабрьские отправки действительно отличаются. Это не только маскировочные сети и окопные свечи. Прежде всего, это сладкие подарки. Мы даже делали индивидуальные пакеты со сладостями для наших бойцов. Делали много сувениров — маленьких елочек и новогодних игрушек, чебурашек. Прикладывали письма от детей и наших долголетов», — рассказала руководитель истринского клуба «Активное долголетие» Оксана Мощицкая.

Отдельно собирают здесь груз для госпиталей. Бабушки несут простыни, пододеяльники, любое постельное белье, одеяла и подушки, предметы гигиены. Требуется ребятам также кухонная утварь — чайники, котелки, плитки.