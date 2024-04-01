Долголеты округа Шатура продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО

О том, что долголеты вкладывают душу в каждую сеть, они рассказали заместителю главы округа Светлане Дурмановой и руководителю фракции «Единой России» в Совете депутатов Ольге Бурмистровой. Поделились также и секретами своего мастерства. Руководитель комитета семей воинов Отечества Светлана Смирнова и участники клуба рассказали обо всех нюансах, которые возникают на разных этапах работы. Долголеты понимают, что каждая сеть — это шанс сохранить жизнь военного, поэтому к работе относятся ответственно.

«Это сложная, но очень важная работа. На плетение нужно много времени, требуется усидчивость, но освоив это мастерство, можно оказать посильную помощь нашим ребятам», — сказала Светлана Дурманова.

Отметим, что неравнодушные горожане активно помогают военным СВО, исходя из своих возможностей. Некоторые изготавливают блиндажные свечи, другие пишут подбадривающие письма и открытки. Кто-то помогает в приобретении предметов первоочередной важности. В рамках гуманитарной миссии землякам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, передают инструменты и технику, обмундирование и продукты питания, средства гигиены и медикаменты.