Долгопрудный отправил в ЛНР 56-ую партию с гуманитарной помощью

Опыт доставки грузов в зону СВО у муниципалитета уже большой. Выездная спецгруппа администрации округа на регулярной основе занимается ее доставкой. Для подготовки 56-ой партии понадобился месяц. Собранные вещи и предметы под руководством главы г.о. Долгопрудный Романа Истомина сначала погрузили из Комплексного молодежного центра в «Газель». Помощь оказывали также городские депутаты, представители общественных организаций и управления образования.

Руководитель спецгруппы — заместитель начальника Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Долгопрудного Владимир Белолипецкий. Он рассказал, что вместительность микроавтобуса достигает 2,5 тонны груза. Участникам спецоперации, которые дислоцируются в ЛНР, доставят некоторые предметы, необходимые для холодного времени года: теплую одежду и обувь, печи, утеплитель. Кроме того, адресатам привезут инструменты, радиостанцию, рации, маскировочные сети, матрасы, лекарства и не только. Традиционно бойцы получат посылки от близких и письма, написанные школьниками.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный ]

«Спецгруппа планирует посетить 8-10 наших ребят, это примерно 5-6 мест, куда можно будет доехать, - сообщил Роман Истомин. – Благодарен всей группе за выполнение трудного и опасного поручения. Спасибо неравнодушным жителям Долгопрудного за участие в сборе гуманитарной помощи».

Напоминаем, в Долгопрудном активно проходит кампания по набору военнослужащих по контракту. Информация актуальная для граждан в возрасте от 18 до 60 лет. На территории муниципалитета функционирует Пункт отбора на военную службу по контракту, который находится по адресу: ул. Дирижабельная, д. 4.

График работы пункта: с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00. Номера телефонов для связи: 8-925-223-35-40 и 8-903-163-11-06. Сотрудники пункта сопровождают добровольца до момента заключения контракта. В частности, помогают оформлять документы без длительного ожидания и проходить медицинскую комиссию. Также обеспечивают бесплатным трансфером. На постоянной основе оказывается помощь родным каждого военнослужащего. Контакты для связи: 8-925-223-35-40 (Александр), 8-903-163-11-06 (Максим) и 8-495-408-26-36 (военно-учетный стол г. о. Долгопрудный).