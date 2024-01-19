Долгожданный капитальный ремонт стартовал в одной из школ микрорайона Ожерелье в Коломне

Подрядная компания ООО «Трансстрой» приступила к демонтажным работам в здании основной школы № 10 в микрорайоне Ожерелье в Коломне. На сегодняшний день уже выполнено более 50% демонтажных работ в школе.

На объекте задействовано более тридцати человек сейчас. Объект для подрядчика понятный, знакомый. Ожидается, что к концу лета подрядчик закончит работы по плану и ученики в новом учебном году пойдут в отремонтированную школу. В ходе капитального ремонта в здании будет заменена вся инженерная инфраструктура. Проведут ремонт всех классов и помещений.

Пока в 10-й школе ведутся работы, ученики с 5-го по 11-й класс занимаются в здании начальной школы. Руководство учебного учреждения рассчитало оптимальное расписание в две смены так, чтобы дети не отрывались от учебного процесса.

«По санитарным правилам и нормам в первую смену должны учиться первые классы, пятые классы, девятые и одиннадцатые. Мы, ничего не нарушая, в первую смену завели учиться этих детей. Хотя дети со второго по четвертый класс могли учиться во вторую смену, но мы все просчитали, и тоже получается, что они учатся в первую смену», — подчеркнула директор школы № 10 Наталья Волкова.

Для учащихся из близлежащих сел школа также организовала подвоз в две смены. Как отмечает директор Наталья Волкова, для детей и педагогов новые условия работы — это приключение. И оно завершится счастливым событием, когда коллектив школы въедет в новое отремонтированное здание.