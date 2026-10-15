Доля машин отечественной сборки на авторынке РФ достигла 63,8% в 2026 году

За первые девять месяцев 2026 года в России было реализовано свыше 687 тысяч автомобилей местного производства, что на 23,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля отечественных машин на рынке достигла 63,8% благодаря активному перезапуску промышленных площадок. По данным первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, государственные инвестиции в восстановление площадок ушедших зарубежных брендов составили около 100 миллиардов рублей. Автоконцерны продолжают расширять линейки, анонсировав премьеры новых седанов, кроссоверов и гибридных силовых установок.

Перезапуск экс-заводов Toyota, Hyundai и Volkswagen

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге стартовала сборка моделей бренда Senat. В рамках ПМЭФ-2026 компания продемонстрировала прототип полноприводного седана Senat 1000 с удлиненной на 20 см колесной базой, выпуск которого намечен на начало 2028 года.

Компания Tenet Plus продолжает освоение освободившихся мощностей: модель L4 собирается на экс-площадке Hyundai, а L6 — на бывшем заводе Volkswagen. До 2027 года брендом запланирован дебют собственного гибридного авто.

Планы АвтоВАЗа и расширение модельных рядов

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» готовит высокопроизводительный гибридный кроссовер мощностью порядка 390 лошадиных сил, который поступит в продажу в 2028 году. Ранее новинку лично протестировал глава Минпромторга Антон Алиханов.

В настоящее время в Тольятти идет сборка бензиновой модели Azimut. В то же время китайский бренд Bestune рассчитывает локализовать кроссоверы T90, T77 и лифтбек B70.

Новые бренды и правительственная поддержка отрасли

Марка KGM намерена завершить локализацию производства на мощностях калининградского завода «Автотор» до конца 2026 года.

Китайский бренд 212 находится в процессе выбора подходящей производственной площадки в РФ. Направление около 100 млрд рублей государственного финансирования позволило оперативно перезапустить простаивавшие заводы и нарастить объемы выпуска.