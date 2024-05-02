Дом со встроенно-пристроенным детским садом ввели в эксплуатацию в подмосковном Красногорске

В жилом квартале «Спутник» городского округа Красногорск введен в эксплуатацию корпус № 18 со встроенно-пристроенным двухэтажным детским садом на 155 мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Так, в двадцативосьмиэтажном корпусе запроектировано 260 апартаментов общей жилой площадью 12,1 тысячи кв. метров. Среди представленных планировочных решений — студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные — как в евро, так и в классическом формате. Во всех апартаментах предусмотрены лоджии, в некоторых имеются гардеробные.

Во встроенно-пристроенном к корпусу детском саду запроектировано 7 групповых помещений, в каждом имеются спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты. На первом этаже расположился медицинский блок с процедурной, залы для занятий физкультурой и музыкой, пост охраны. На втором этаже помимо групповых, предусмотрены кружковая и кабинет логопеда. К открытию детского сада все помещения оснастят мебелью и необходимым оборудованием.

На придомовой территории корпуса предусмотрено множество сценариев времяпровождения — зона для воркаута, игровые площадки, места для отдыха с гамаками, открытая рабочая зона с зарядками, пространство с интерактивной инсталляцией. Территорию напротив детского сада с другой стороны здания также благоустроили — здесь разместились 4 групповые площадки и зона для занятий физкультурой на свежем воздухе.