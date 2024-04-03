Дома уходят под землю, тысячи людей врассыпную, угроза цунами: первые видео землетрясения на Тайване

Утром в среду, 3 апреля, на восточном побережье Тайваня произошли сначала сразу два сильных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 балла по шкале Рихтера. А после зафиксирован еще один мощный толчок.

В сети появляются кадры произошедшей дрожи Земли и последствий. В результате землетрясения, уничтожены несколько десятков зданий, люди в панике пытаются найти укрытия, в нескольких районах Тайбэя пропало электроснабжение. Как уверяют сейсмологи, эпицентр располагался у восточного побережья Тайваня.

Прогнозы метеорологов неутешительные, ожидается цунами высотой более трех метров. Вот-вот должна начаться экстренная эвакуация местных жителей. Граждан просят перебраться в безопасные места или на возвышенность.

Приготовиться стоит и соседней Японии. Цунами также высотой до 3 метров ожидается в регионах Миякодзима и Яэяма, и на острове Окинава.