Дорожные службы Подмосковья активно ликвидируют последствия непогоды

В настоящий момент в ликвидации последствий снегопада на территории Московской области задействовано около шестисот семидесяти единиц дорожной спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что для обеспечения безопасного проезда более полутора тысяч дорожных рабочих и порядка шестисот семидесяти единиц спецтехники продолжают очистку и обработку дорог. Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагирует на изменения погоды для того, чтобы организовать превентивную противогололедную обработку проезжей части.

Отмечается, что также на особом контроле стоит работа общественного транспорта: все автобусы выведены на линию, диспетчерский состав работает в режиме повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог региона.

Автомобилистов региона призывают по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Также напоминаем о соблюдении ПДД: не совершайте резких маневров, держите дистанцию и не превышайте скоростной режим. Общественный транспорт в связи с погодными условиями работает по фактическому расписанию.