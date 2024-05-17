Достижения медучреждений Подмосковья отметили на форуме «Здоровье нации — основа процветания России»
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Достижения учреждений здравоохранения Подмосковья были высоко оценены в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Мероприятие завершается сегодня. От Подмосковья в нем принимают участие шесть учреждений — МОНИКИ, НИКИ детства, Московский областной перинатальный центр, Егорьевская и Солнечногорская больницы, а также стоматологическая поликлиника Домодедово.
Как рассказал глава Минздрава региона Алексей Сапанюк, подмосковные учреждения презентовали в рамках мероприятия лучшие практики в сферах родовспоможения, оказания медпомощи детям, популяризации здорового образа жизни.
«Достижения в здравоохранении наших медучреждений были отмечены наградами организаторов форума», - отметил министр.
Форум приурочен к Году Семьи.