Доступ к 215 препаратам под угрозой? В РФ ограничат выбор лекарств

В сентябре этого года в России вступит в силу правило "второй лишний" для лекарственных препаратов.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) опасается, что нововведение приведет к снижению доступности препаратов, увеличению расходов на их покупку, а также к искусственной монополизации производства лекарств. Представители организации обратились в правительство.

Суть в том, что если в конкурсе участвуют препараты, произведенные российскими предприятиями, остальные заявки будут отклонены как иностранные. Нововведение затронет наркотические и психотропные средства, препараты крови и 215 лекарств из перечня стратегически значимых, сообщают "Известия".

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, правило "второй лишний" может привести к перебоям с поставками медикаментов, ограничению их ассортимента и снижению доступности современной терапии для пациентов.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье пациентам провели почти 3 млн телемедицинских консультаций.