Дожди и грозы ожидаются сегодня в Подмосковье

Сегодня в Московской области могут пройти кратковременные дожди и грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Слова синоптика приводит ТАСС .

В Москве существенных осадков не прогнозируется, отметил метеоролог. В Подмосковье непогода ожидается во второй половине дня, уточнил он.

Воздух в столичном регионе сегодня прогреется до плюс двадцати девяти градусов. Это выше климатической нормы на пять-семь градусов. Ветер будет южного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление, отметил Михаил Леус, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.