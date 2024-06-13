Дождливая и теплая погода будет в Подмосковье в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные и сильные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати одного до двадцати трех градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.