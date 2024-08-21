ДРГ из 200 украинских боевиков вошла в приграничье Брянской области и дважды атаковала территорию РФ

Как передает Mash, инцидент произошел в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области. Сначала три БМП ВСУ и диверсантов, вооруженные натовским вооружением, были замечены вблизи границы примерно в 19:10. Полчала боев с российскими бойцами заставили врага отступить. Однако менее чем через час, в 20:30, противник полез снова и с подкреплением.

Примерно в 21:00 украинская ДРГ с потерями отступила.

Отмечается,что прорыва госграницы РФ не допущено, российские военные сразу же отбросили противника. В настоящее время въезд в Климовский район полностью перекрыт блок-постами.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.