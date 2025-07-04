Дубна отмечает выдающихся выпускников: каждый четвертый – медалист

В Дубне впечатляющий результат: каждый четвертый выпускник 11-го класса удостоен медали за выдающиеся академические достижения.

В рамках торжественной церемонии поздравили лучших учеников городских лицеев и гимназий – лауреатов золотых и серебряных медалей. Наблюдается устойчивая тенденция к росту числа таких достижений: в этом году вручили 65 золотых медалей и 30 серебряных. Успех этих ребят стал возможен благодаря поддержке близких и наставников, и в этот день чествовали не только самих выпускников, но и их родителей, а также педагогов.

Иван Дьяченко еще в пятом классе поставил перед собой цель – получить золотую медаль. Путь к этой цели оказался непростым, но он упорно трудился, движимый желанием сделать свою маму, педагога, гордой.

«Я решил собраться, решил, что надо собрать все силы в кулак и получить эту медаль ради мамы, ради себя, ради своих близких. И я это сделал», - поделился золотой медалист, выпускник школы №5 Иван Дьяченко.

Глава города вдохновил лучших учеников на новые свершения, подчеркнув важность постановки амбициозных целей и их достижения.

«Поздравляю выпускников с блестящим финалом школьной жизни и желаю вам успехов на новом этапе пути! Помните, что успех приходит к тем, кто верит в себя и стремится вперед», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Медаль Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении» представляет собой не только значимое признание, но и имеет высокую материальную ценность – она покрыта золотом 999 пробы. Кроме того, она открывает особые перспективы, предоставляя преимущество при поступлении в ведущие вузы страны.