Дубна отметила День славянской письменности торжественным крестным ходом

В рамках торжеств состоялся крестный ход, посвященный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В шествии приняли участие представители всех школ города. Мероприятие проходило одновременно в двух районах Дубны. Около пятисот школьников несли в руках портреты выдающихся деятелей русской литературы — писателей и поэтов, а также изображения славянских букв.

Праздник стал площадкой для объединения людей, интересующихся историей России, почитающих веру предков, культуру и духовные ценности. Жители Дубны разных возрастов собрались в храме Рождества Иоанна Предтечи, чтобы принять участие в праздничном молебне, посвящённом памяти православных просветителей Кирилла и Мефодия.

«Они были убежденными распространителями христианской веры и подарили славянским народам Священное Писание, а затем и богослужебные тексты, которые стали руководством к молитве и научили нас вере Христовой», — заявил настоятель храма великомученика Пантелеимона Леонид Салтыков.

После молебна состоялся небольшой концерт духовной музыки, организованный в храме Рождества Иоанна Предтечи в честь Дня славянской письменности и культуры. В исполнении талантливых молодых певцов из хоровой школы и детской школы искусств «Рапсодия» прозвучали произведения Рахманинова, Чеснокова и Флегменко.