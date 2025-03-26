Дубна подготовилась к весенним паводкам

Профильные службы округа Дубна приведены в готовность перед возможными весенними подтоплениями. Были приняты первые меры по профилактике паводков.

Специалисты предпринимают меры по противодействию паводкам. Недавно они сбросили уровень воды в Волге, практически набрав бьеф. При дождях, которые обещают синоптики, уровень полностью будет соответствовать норме. Отметили, что сейчас уровень воды в верхнем бьефе составляет 123,68 метра, в нижнем — 111,64.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Кроме того, профильные службы следят за Северной и Южной канавами, регулярно приводя в порядок. Очищают зоны от топляка и бобровых плотин, чем противодействуют застою воды. Кроме того, проводится постоянный мониторинг состояния зон возможного подтопления. В этот список попали территории СНТ «Заря-1» и «Заря-2», улица Спортивная и ОЭЗ «Ривер Клаб».

Пока угрозы подтоплений там не фиксируют.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Все службы готовы. Если мы увидим, что паводок набрал силу и уровень воды критический, объедем территории возможного подтопления и дадим инструкции, проинформируем жителей, куда в случае чего они могут обратиться», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

«Все службы готовы. Если мы увидим, что паводок набрал силу и уровень воды критический, объедем территории возможного подтопления и дадим инструкции, проинформируем жителей, куда в случае чего они могут обратиться», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.