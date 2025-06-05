Дубна расцветает: город готовится к масштабной высадке цветов

В Дубне активно разворачивается масштабная работа по благоустройству городских пространств: специалисты по озеленению преображают клумбы на улицах, заменяя отцветшие тюльпаны на яркие и долгоцветущие растения, такие как анютины глазки, бархатцы и петунии. Эти цветы будут радовать жителей и гостей города до завершения сезона.

Объем работ значителен, поэтому важна скорость и слаженность действий. Помимо своевременной замены увядших цветов, при планировании учитываются не только биологические особенности растений, но и мнение горожан.

«Верхнюю клумбу на набережной мы засаживаем красной сальвией. Это традиция, которая сформировалась с 1970-х годов», - рассказывает начальник участка МБУ «ЖКУ» Елена Тимощук.

Клумбы в Дубне разнообразны: от привычных вазонов до оригинальных вертикальных композиций. В каждой из них тщательно подобраны цвета и формы, создавая гармоничные и эстетичные сочетания. Здесь представлены все богатство палитры природы – от нежных белых и оранжевых до насыщенных красных и синих, а также двух- и трехцветных вариантов. По словам специалистов по озеленению, главная цель – не просто украсить город, но и обеспечить непрерывное, с весны до осени, цветение, дарящее положительные эмоции прохожим.

«В течение пары недель в начале лета в Дубне высадят более 700 тысяч цветов», - сообщил глава наукограда Максим Тихомиров.

Реализация этого проекта – сложная и масштабная задача. Работы ведутся одновременно: одни участки готовят к посадке, другие удобряют почву специальными смесями, а третьи уже демонстрируют обновленные яркие краски – нежные бело-розовые бегонии, бархатные виолы и сочные бархатцы.