Дубненская школа отметила 65-летие

Юбилею одной из самых заслуженных школ наукограда исполнилось 65 лет. В честь «круглой даты» большой торжественный вечер организовали в ДК «Октябрь». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Как отметил руководитель муниципалитета, это настоящий праздник как для коллектива, так и для выпускников. А также учащихся, которых сегодня порядка 660 человек. Всем эти большим конгломератом руководит директор школы Елена Стифорова.

«Поблагодарил учителей за то, что каждый день внимательно и терпеливо работают с детьми, поощряют стремление к знаниям, прививают любовь к своей малой родине. Вручил почетные грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд на ниве просвещения», - отметил Тихомиров.

За последние года в школе произошли значительные преобразования: реконструирован стадион, отремонтирован спортивный зал, оснащен пищеблок. После объединения с детскими садами школа №5 стала образовательным комплексом. Она продолжает развиваться, к многолетним добрым традициям добавляются новые, а ученики демонстрируют отличные знания на олимпиадах и госэкзаменах.