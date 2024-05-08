Дубненские журналисты стали лучшими в трех номинациях профессионального конкурса ФМБА России

Журналисты из Дубны победили в таких номинациях, как:

- «Лучший репортаж о деятельности ФМБА России или подведомственного учреждения Агентства»

- «Лучшая публикация в социальных сетях о деятельности ФМБА России»

- «Лучший видеоролик о деятельности ФМБА России»

Дубненские корреспонденты ранее подготовили трогательный и воодушевляющий репортаж о 20-летней Инне Зарицкой. Девушку ранило во время обстрела в Донецке, из-за чего ее парализовало на месте. Ей удалось выжить благодаря российским военным, которые заметили ее и оказали первую помощь, а затем передали медикам. Пострадавшая проходила лечение в МСЧ №9 в Дубне. Врачи и волонтеры оказывали моральную и физическую поддержку Инне, придавая ей больше веры в будущее. После выписки девушка твердо решила, что останется жить в Дубне.