Два человека сбиты насмерть поездом на железнодорожной станции МЦД-4 в Москве

Как передает телеканал РЕН, трагедия произошла вечером в субботу, 9 марта, на железнодорожной станции МЦД-4 «Матвеевская» в Москве.

По предварительной информации, погибли два человека, которые попали под поезд. Отмечается, удар был такой силы, что человеческие останки разбросало на несколько метров вокруг.

«Всего здесь два пострадавших, оба погибли. Один находится непосредственно на платформе, второй лежит возле рельсов. Сила удара была такая, что в нескольких метрах от него лежит его же нога», – приводится в публикации телеканала.

По словам одного из сотрудников железной дороги, погибшие мужчины могли быть безбилетниками. Как они оказались на путях сейчас выясняют правоохранители.