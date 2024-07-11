Два миллиона жителей Подмосковья получают льготы на ЖКУ
Фото: [Министерство социального развития МО]
Свыше двух миллионов человек в Подмосковье получают компенсацию и субсидию за ЖКУ. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.
Получить поддержку могут около двадцати категорий граждан, в том числе многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, жители с ограниченными возможностями здоровья.
Для получения компенсации нужно быть зарегистрированным в Подмосковье и исправно оплачивать ЖКУ.
В министерстве отметили, что компенсация для инвалидов и многодетных семей в Подмосковье назначается и продлевается в проактивном режиме.
Подробная информация об условиях получения меры поддержки представлена на областном сайте госуслуг.