Два миллиона жителей Подмосковья получают льготы на ЖКУ

Свыше двух миллионов человек в Подмосковье получают компенсацию и субсидию за ЖКУ. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.

Получить поддержку могут около двадцати категорий граждан, в том числе многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, жители с ограниченными возможностями здоровья.

Для получения компенсации нужно быть зарегистрированным в Подмосковье и исправно оплачивать ЖКУ.

В министерстве отметили, что компенсация для инвалидов и многодетных семей в Подмосковье назначается и продлевается в проактивном режиме.

Подробная информация об условиях получения меры поддержки представлена на областном сайте госуслуг.