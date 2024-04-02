Два новых корпуса для проживания учеников в составе лицея имени В. И. Долгих построят в Истре

Мособлархитектура поддержала архитектурный облик двух корпусов для проживания учеников «Областного технологического лицея имени В. И. Долгих» в селе Павловская слобода городского округа Истра. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Отмечается, что новые здания рассчитаны на 74 и 92 места. Общая площадь каждого составит более двух с половиной тысяч квадратных метров. Реализация объекта проводится в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Облик кампусов выполнен в лаконичном стиле с использованием клинкерной плитки под кирпич с шероховатой текстурой. Цветовая палитра выбрана с учетом интеграции в существующую окружающую застройку и представлена основным коричневым цветом.

В качестве визуальных акцентов выступают зеленые и синие алюминиевые декоративные вставки и откосы в обрамлении окон, витражей и дверных проемов, а также индивидуальные номерные знаки корпусов и козырьки в той же цветовой палитре, которые придают зданиям привлекательность и одновременно выполняют функцию навигации.

Помимо жилых помещений, в каждом корпусе запроектированы помещения приема пищи, учебная зона с тихим читальным залом, прачечная, административные и технические помещения. В одном из кампусов размещен медицинский блок.