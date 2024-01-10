Два полковника ФСБ попались на взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма

Как информирует ТАСС со ссылкой на источники в московской полиции, инцидент с мздоимством произошел еще в середине 2023 года. Два силовика ФСБ в чине полковника пообещали настоятелю католического храма святого Людовика, что на Малой Лубянке в Москве, помощь в принятии нужного судебного решения.

Отмечается, что за свои услуги силовики запросили 20 млн рублей. Как следует из материалов возбужденного уголовного дела, через время оба сотрудника ФСБ были задержаны и помещены под арест на время следствия.

«Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве», — рассказал собеседник агентства.

В ходе проведения следствия сотрудники ФСБ полностью признались в содеянном. Во время обысков у них на квартирах были обнаружены часть денег, полученных от настоятеля католического храма.