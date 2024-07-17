Два с половиной миллиона жителей Подмосковья пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

С января текущего года в регионе выдали свыше 150 тысяч социальных карт. Они дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы и области, а также на скидки в некоторых магазинах.

Получить социальную карту могут пенсионеры, многодетные, жители с ограниченными возможностями здоровья. Для этого нужно подтвердить данные в личном кабинете на областном сайте госуслуг.