Два с половиной миллиона жителей Подмосковья пользуются льготным проездом по столичному региону

Более двух с половиной миллионов жителей Подмосковья пользуются льготным проездом в общественном транспорте по столичному региону, сообщили в Московской областной Думе.

«В настоящее время льготой пользуются более двух с половиной миллионов наших жителей», - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что «Социальную карту» могут оформить, в том числе граждане с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, ветераны, дети-сироты. С такой картой можно бесплатно пользоваться общественным транспортом в столичном регионе.

«Мы понимаем, как тесно связаны наши регионы, поэтому была достигнута такая важная договоренность. Для жителей, которые часто пользуются общественным транспортом, это, безусловно, заметная экономия», - отметил Брынцалов.

Для проезда на пригородных поездах пассажиры льготных категорий должны оформить билет в кассе или билетном автомате.