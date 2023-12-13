Два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне, спасся только один

Как передает Mash, российского бойца с позывным «Бабка» уже записали в без вести пропавшие, однако он выжил и рассказал жуткую историю, как ему удалось спастись и выйти к своим.

По словам военнослужащего, во время боя в зоне СВО и взятия нескольких опорных пунктов ВСУ он был ранен осколками снарядов в спину и поясницу, оставшись лежать на поле.

Питаясь только снегом и продолжая ползти из последних сил «Бабка» наткнулся среды груды погибших вражеских тел на еще живого украинского военного. Забыв о разногласиях, двое мужчин оказали друг другу первую медицинскую помощь и продолжили ползком искать спасения.

В итоге, украинцу повезло меньше, через 10 дней он скончался от полученных ран. Россиянин же из последних сил смог ползком на руках выйти на своих.

«Узнавшие о случае "Бабки" бойцы говорят, что его история — настоящий пример человечности и проявления силы духа и воли», - приводится в публикации в соцсетях.

В настоящее время жизнь российского бойца вне опасности, однако ноги оказались сильно обморожены. Отмечается , что медики пообещали поставить героя на ноги, но есть опасность ампутации конечностей.