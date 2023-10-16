Два жителя Подмосковья вошли в число победителей и призеров окружного хакатона по ИИ

Два жителя Подмосковья вошли в число победителей и призеров шестого окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в ЮФО.

За победу в финале боролись 111 команд. Им предстояло разработать решения в шести кейсах. В результате были определены восемнадцать победителей. Призовой фонд соревнования составил 3,6 миллиона рублей.

Житель Подмосковья Олег Сивец из команды «Герои ML и магии» занял первое место в кейсе по распознаванию номеров железнодорожных вагонов. Задачу представило ООО «Статера». Также участник команды «Pressure» Максим Николаев из Подмосковья занял второе место в кейсе от Центра когнитивного моделирования МФТИ и Sber Robotics Lab.

В этом году в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» проходит восемь окружных хакатонов. На каждом из них ставятся три-пять кейсовых задач. Также в этом сезоне проводят всероссийский и международный хакатоны.