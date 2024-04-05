Двадцать пять рабочих занимаются капитальным ремонтом в здании Дома культуры в Климовске

В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска продолжается капитальный ремонт Дома культуры имени 1 Мая. Строители уже приступили к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что капитальный ремонт ведется в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Строители ведут кровельные, фасадные работы, кладку перегородок, устройство инженерных сетей. Общая площадь здания составляет чуть более четырех тысяч квадратных метров.

Известно, что Климовский Дом культуры был построен в 1938 году, и является одним из старейших учреждений культуры в городском округе. В обновленный ДК поставят новую мебель и оборудование. В ходе работ также будет выполнено техническое переоснащение и благоустройство прилегающей территории. Завершить все работы планируется до конца этого года.