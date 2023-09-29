Двадцать подростков из новых регионов получили паспорта граждан России

Двадцать подростков из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан России. Торжественная церемония была проведена в пятницу, двадцать девятого сентября, в Музее Победы.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Сергей Колунов и руководитель музея Александр Школьник. Они поздравили учащихся с получением документов и выразили уверенность в том, что ребята станут достойными гражданами страны.

Мероприятие провели в Зале славы музея. Оно было приурочено ко Дню воссоединения новых регионов с Россией, который будет отмечаться в субботу, тридцатого сентября.

После церемонии была открыта выставка фотографий «#ВМЕСТЕ». В экспозиции представлено полсотни снимков о жизни на освобожденных территориях.