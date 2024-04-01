Двадцать сезонных автобусных маршрутов запустят в Подмосковье в апреле

Двадцать сезонных автобусных маршрутов запустят в Подмосковье в текущем месяце, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В мае начнут работать еще 24 маршрута. Таким образом, в общей сложности будет действовать 44 сезонных маршрута — в 23 муниципалитетах Подмосковья. Автобусы будут курсировать по пятницам и выходным до 4 ноября.

Первые такие маршруты запускают уже сегодня. Это маршруты №31 «Балашиха-2 – Новский квартал», №33 «Молодежный – ст. Гривно – Лесные Поляны» и №34 «Платф. Кутузовская – Сынково».

Для удобства пассажиров расписание следования автобусов синхронизируют с расписанием электропоездов.

За дачный сезон прошлого года пассажиры «Мострансавто» совершили более 693 тысяч поездок до СНТ.