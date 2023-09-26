Двадцать тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

По итогам прошлой недели число посетителей губернаторских каруселей в Подмосковье превысило двадцать тысяч человек. Об этом рассказали в Минблагоустройства области.

«Дизайнерские карусели, установленные по программе губернатора в парках и на общественных территориях Подмосковья, стали настоящими точками притяжения для детей и взрослых», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Самой популярной точкой стала карусель в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. На ней покатались три с половиной тысячи человек.

По словам министра, с 2018 года, когда в области установили первые подобные аттракционы, на них покатались свыше двух миллионов человек.

В общей сложности, в Подмосковье в рамках реализации программы установлено восемь каруселей. Они оформлены дизайнером Денисом Симачевым по мотивам русских сказок.