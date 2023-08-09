Две электростальские школы стали победителями конкурса от «Движения Первых»

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова поделилась в социальных сетях тем, что две муниципальные школы стали победителями конкурса от Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Так, четвертая гимназия и восьмой лицей получат гранты на воплощение инициатив, представленных на конкурсе. Участники соревнования рассказали об идеях, связанных с благоустройством среды для детей и подростков, патриотическим воспитанием и пропагандой традиционных нравственных ценностей.

Команда четвертой гимназии предложила организовать интерактивную площадку для проведения квестов, виртуальных экскурсий и уроков на базе музея. А, по инициативе восьмого лицея, проведут турнир для будущих инженеров «ТУРБИНа». Все идеи воплотят до конца года.

Помимо этого, будут реализованы еще более 700 проектов ребят из восьми десятков российских регионов.