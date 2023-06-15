Две фуры гуманитарной помощи отправили тюменцы жителям Белгородской области

В Белгородскую область из Тюмени направлены два грузовика с гуманитарной помощью, сообщает nashgorod.ru .

Жители Тюмени оказывают поддержку тем, кто находится в пограничных городах и пострадал от украинских атак. Тюменцы совместно с депутатами города и региона собрали необходимые вещи и отправили в Белгородскую область два большегруза.

Депутат тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ в эвакуации нуждаются тысячи жителей. По этой причине жители и власти региона объединяются, чтобы помочь согражданам.