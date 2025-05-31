Две художественные экспозиции открылись в музее «Картинка» в Балашихе

Открытие сразу двух художественных выставок прошло в музее детской книжной иллюстрации «Картинка» в Балашихе. Экспозиции будут работать до 29 июня 2025 года.

Выставка «Искры радости» Екатерины Кашниковой включает 40 живописных работ, созданных за последние 15 лет. Название экспозиции отражает внутреннюю философию автора, для которой живопись стала не только делом жизни, но и источником силы. Екатерина — инвалид первой группы, пережившая автомобильную аварию в юности. Несмотря на тяжелые последствия, она ежедневно работает над картинами и делится со зрителем своим светлым взглядом на мир.

«Я не хочу, чтобы зрители жалели меня. Я профессиональная художница, и мои работы — не про преодоление, а про радость, красоту и любовь к жизни. Важно, чтобы особенно юные посетители понимали: искусство — это сила, которая способна вдохновлять независимо от жизненных обстоятельств», — поделилась Екатерина Кашникова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Одновременно в музее «Картинка» открывается выставка работ Виктора Дувидова — советского графика, книжного иллюстратора, народного художника России, лауреата Государственной премии РФ. В экспозиции представлены 80 произведений мастера, среди которых — иллюстрации к сказкам Корнея Чуковского и Самуила Маршака.

«Эта коллекция стала основой музея «Картинка». Ее в 2016 году передала вдова художника Лидия Павловна. Мы очень бережно храним это наследие, и часть этих работ будет представлена на открывшейся выставке», — отметила заведующая музеем Анастасия Воронцова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Музей детской книжной иллюстрации «Картинка» был создан в 2017 году как отдел Краеведческого музея. Его миссия — сохранять и популяризировать культурное наследие книжной графики и художественной иллюстрации, которая формирует художественное восприятие у подрастающего поколения.

Узнать больше о музее, его экспозициях и записаться на экскурсию можно на официальном сайте.

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