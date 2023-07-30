Две с половиной тысячи исследований провели на новом томографе в Дубне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В начале этого года в Дубненской городской больнице появился магнитно-резонансный томограф. С его помощью проведено уже 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявлять серьезные заболевания. Об этом написал в своих соцсетях Врио главы муниципалитета
Максим Тихомиров.
Стоит отметить, что новая медицинская техника появилась в больнице благодаря проводимой в регионе программы по замене аналогового оборудования на современное, цифровое.
«Оснащение подразделений больницы диагностическим медоборудованием продолжается. В областной Минздрав направлены заявки на флюорограф и маммограф», - отметил Тихомиров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тридцать восемь единиц нового тяжелого медицинского оборудования появилось в учреждениях здравоохранения региона с начала года.