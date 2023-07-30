Две с половиной тысячи исследований провели на новом томографе в Дубне

В начале этого года в Дубненской городской больнице появился магнитно-резонансный томограф. С его помощью проведено уже 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявлять серьезные заболевания. Об этом написал в своих соцсетях Врио главы муниципалитета

Максим Тихомиров.