Две школьницы Дубны получили по 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Сразу две 11-классницы из Дубны получили наивысший балл по литературе на едином госэкзамене. Это выпускницы седьмой школы Мария Сафонова и лицея «Дубна» Яна Суслова.

С этим достижением девочек, их педагогов и родителей поздравил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров. На своей странице в Telegram он пожелал им дальнейших успехов и новых свершений.

Мария Сафонова увлекается литературой с самого детства. Она пишет заметки для местной газеты «Живая шляпа», а также собственную прозу. При этом выпускница еще и частый гость театральной студии. Маша неоднократно участвовала во всероссийских и подмосковных конкурсах и олимпиадах. Девушка хочет писать и издавать книги. Она намерена поступить в Политехнический университет, где будет учиться издательскому делу.

Яна Суслова тоже влюблена в литературу. А еще она увлекается живописью и фотографией. Это натолкнуло девушку на желание стать дизайнером интерьеров, чтобы наполнять искусством дома людей.