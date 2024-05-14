По информации издания, пятиклассница вместе со своими сестрами ходила в школу при храме, а когда они вернулись домой, девочка попросила у мамы деньги на чипсы и сходила в магазин. Спустя какое-то время ребенок пожаловался на сильные головные боли, ей дали таблетку обезболивающего.

После этого пятикласснице стало только хуже, она зашла в ванную, чтобы умыться, но потеряла сознание. Изо рта ребенка пошли пена и кровь. На место оперативно приехали медики, они констатировали смерть.

Со слов близких умершей девочки, ребенок ничем не болел. Позднее мама школьницы рассказала журналистам, что причиной смерти стал инсульт. К такому заключению пришли судмедэксперты. Врачи предполагают, что кровоизлияние в мозг мог вызвать гормональный сбой.