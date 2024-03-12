Двести три зоны проката инвентаря организуют в парках Подмосковья летом

В подмосковных парках этим летом будет работать более двух тысяч объектов сервиса и услуг. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Так, в летний период в парках будут работать 560 точек питания и кафе, 719 тележек, 203 зоны проката инвентаря и 552 точки аттракционов.

На территориях будут открыты летние веранды и дополнительные точки продажи мороженого и напитков, организованы площадки для пляжного волейбола, кинотеатры под открытым небом.