Двести три зоны проката инвентаря организуют в парках Подмосковья летом
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В подмосковных парках этим летом будет работать более двух тысяч объектов сервиса и услуг. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
Так, в летний период в парках будут работать 560 точек питания и кафе, 719 тележек, 203 зоны проката инвентаря и 552 точки аттракционов.
На территориях будут открыты летние веранды и дополнительные точки продажи мороженого и напитков, организованы площадки для пляжного волейбола, кинотеатры под открытым небом.
«Для нас важно обеспечивать комфорт посетителей в каждом подмосковном парке», - подчеркнул глава министерства Михаил Хайкин.