Движение «МЫВМЕСТЕ» открыло сбор средств на помощь семьям погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холл»

Сбор средств на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» открыло движение #МЫВМЕСТЕ.

Напоминаем, что накануне вечером в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого погибли десятки людей и сотни пострадали.

«Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим», — говорится в сообщении.

Все собранные средства будут направлены на адресную помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим. Вся информация о сборе средств доступна на официальном сайте мывместе.рф.