Движение поездов в Забайкалье после схода 14 вагонов полностью восстановлено

Менее суток ушло ремонтным бригадам для восстановления поврежденного железнодорожного полотна на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, где днем ранее сошли с рельсов 14 вагонов.

Как проинформировали в пресс-службе РЖД, ремонт участка был закончен утром среды, 10 января, в 4:07 по московскому времени уже пущены первые поезда. Отмечается, что работы 300 железнодорожников вели в сложных погодных условиях при почти 40-градусном морозе.

«В кратчайшие сроки при температуре минус 37 градусов железнодорожники восстановили более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов», – сообщили в РЖД.

В компании добавили ,что все задержанные в связи с ЧП поезда отправлены по маршрутам следования. Постепенно произойдет полная нормализации графика движения, уточнили в РЖД.