Двор жилого дома в Уфе стал местом постоянных потасовок

Более 10 мужчин подрались во дворе дома в Уфе. Потасовка разбудила жителей дома и попала на камеры видеонаблюдения, mkset.ru .

В центре Уфы жители одного из домов регулярно видят драки, которые устраивают посетители кальянной, расположенной неподалеку. 19 июня около пяти утра случился очередной инцидент. Конфликт сопровождался громкими криками и даже воем.

Местные жители отмечают, что подобные случаи здесь бывают часто. Свои гневные комментарии уфимцы оставляют в комментариях и отзывах в сервисе 2gis.

Источник обратился в МВД за официальным комментарием о произошедшем. В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента, кроме того, стражи правопорядка устанавливают личности участников массовой драки.