Дворник из Долгопрудного помогает горожанам расчищать автомобили от снега

Жители сами поделились тем, как дворник Хасан с помощью воздуходувки избавлял машины от снежных шапок. Местные отмечают, что он работает в этом районе уже более трех лет. Характеризуют его как очень приветливого и отзывчивого дворника. Однако очищать машины Хасан начал не по просьбе горожан, а по собственной инициативе.В местном товариществе собственников жилья также оценили поступок Хасана и решили приобрести ему новую мощную воздуходувку, чтобы помочь ему в этом добром деле. Так, Хасану не придется делать двойную работу, а жители Долгопрудного будут собираться на работу с хорошим настроением даже в холодные зимние утра.