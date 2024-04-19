Economist: Украина создала модель БПЛА, способную долететь до Сибири

Вооруженные силы Украины получили на боевое дежурство новейшую модель ударного дрона с запасом хода в более чем три тысячи километров, пишет The Economist.

Таким образом, как говорится в статье британского издания, ВСУ способны запустить в сторону России беспилотник, что сможет до Сибири.

По информации журналистов, Киев якобы инвестировал в создание указанного БПЛА дальнего радиуса действия сотни миллионов долларов. Его уже производят до полудюжины компаний.

«В настоящее время, беспилотники, способные находить и поражать объекты на очень большом расстоянии, выпускаются как минимум на шести предприятиях», — говорится в материале.

В статье отдельно отмечается, что на создание данного вида авиатехники Киев толкнуло систематическое нежелание стран Запада предоставлять Украине оружие дальнего радиуса действия.

Напомним, с 5 апреля украинские военные активизировали свои атаки на Запорожскую АЭС. К настоящему времени станция подверглась нападению дронов-камикадзе. Украинские БПЛА угодили в купол шестого энергоблока. Также были обстреляны грузовой порт, столовая и единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Только по счастливой случайности серьезных последствий удалось избежать.